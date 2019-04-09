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CNN International'dan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü!

09.04.2019 16:30

İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' tamamlandı. 5-6 Nisan tarihleri arasında planlanan süreden daha erken gerçekleşen taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı tüm detayları ile CNN International'da yer aldı.


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