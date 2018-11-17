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Cipteki kadınlar, yol vermediği iddiasıyla kadın otobüs şöförünü dövdü

17 Kasım 2018, Cumartesi

Adana'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şöförü Şule Topal'ı (42), döverek dudağını patlattı.


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