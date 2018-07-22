Yol Durumu

Çıplak yolcu havalimanını karıştırdı

20 Temmuz 2018, Cuma

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı. Kadına havalimanı personeli güçlükle müdahale etti. Alkollü olduğu anlaşılan yolcu polis merkezine götürüldü..

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