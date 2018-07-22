Çıplak yolcu havalimanını karıştırdı 20 Temmuz 2018, Cuma

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı. Kadına havalimanı personeli güçlükle müdahale etti. Alkollü olduğu anlaşılan yolcu polis merkezine götürüldü..