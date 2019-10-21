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Cipiyle yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı! Sosyal medyayı sallayan olay kamerada!

21.10.2019 16:02

Bursa'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vicdansız sürücünün yolun kenarında duran köpeği ezdiği görülüyor. Nilüfer ilçesi Akçalar köyünde yolun kenarında karnını doyuran sokak köpeğinin üzerinden bir otomobil geçiyor. Köpeğin üzerinden geçen sürücü durmadan yoluna devam ediyor. Sürücünün bu vicdansız tavrı ise görüntüyü izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı


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