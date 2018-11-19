Çinli kadına gasp anı kamerada 19 Kasım 2018, Pazartesi

Zeytinburnu’nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti. Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi.