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'Çingene Ümit' ve suç örgütüne operasyon: 50 gözaltı

18.04.2019 13:33

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 50 kişiyi gözaltına aldı. Elebaşılığını "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın'ın da aralarında bulunduğu suç örgütü şüphelilerinin emniyette sorgusu sürüyor.


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