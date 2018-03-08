Cinderes’ten sıcak çatışma anları 07 Mart 2018, Çarşamba

Afrin’e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderes’te sıcak çatışma görüntüleri paylaşıldı. ÖSO ve TSK güçleri çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.