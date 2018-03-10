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Cinderesi'nden sıcak görüntüler!

09 Mart 2018, Cuma

Cinderesi'nde PKK/PYD/YPG teröristleriyle yaşanan sıcak çatışmalar kameralara yansıdı.

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