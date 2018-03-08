Cinderes havadan vuruluyor

Afrin'e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderes'e Türk savaş uçakları hava harekatı düzenleyerek terör hedeflerini temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 47. gününde meskun mahal operasyonu öncesi hareketlilik arttı. Türk savaş uçakları öğleden sonra Cinderes'te tespit edilen terör hedeflerini birbir bombalayarak temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise karadan Cinderes kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor.
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