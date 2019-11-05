Çin’de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi kurtardı! O anlar böyle görüntülendi 05.11.2019 19:53

Çin’de bir öğrenci yurdunda telefonu çalındığı iddiasıyla ikinci kat balkonundan atlamaya kalkan genci, itfaiye görevlisi kurtardı. Öğrencinin bulunduğu katın bir üst balkonundan sarkan görevli, genci ayaklarıyla iterek içeri girmesini sağladı. O anlar, kameralara yansıdı.

Görevli, üçüncü katta kalan öğrencilerin tuttuğu ip sayesinde balkondan atlama teşebbüsünde bulunan öğrenciyi ayaklarıyla iterek öğrencinin içeri girmesini sağladı. İtfaiye görevlisi de öğrencinin arkasından balkondan içeriye girdi. O anlar, binanın dışında bulunan itfaiye görevlileri tarafından kaydedildi.

Görevlinin ve balkondan atlama teşebbüsünde bulunan öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.