Çin'de hortum felaketi! 6 ölü 190 yaralı

Son dakika haberine göre Çin'in Kaiyuan şehrinde, yerel saatle 17.00'de hortum çıktı. Yaşanan felaket sonucu 6 kişi ölürken, 190 kişi ise yaralandı. Ayrıca kentte birçok yerleşim yerinin de hasar gördüğü açıklandı.
Çin'de çıkan hortumda, 6 kişi öldü, 190 kişi ise yaralandı.
Hortum, Liaoning bölgesindeki Kaiyuan şehrinde, yerel saat ile 17.00 sıralarında çıktı. Yetkilerin yaptığı açıklamaya göre, hortum 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 190 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca, şehrin içerisindeki çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü belirtildi.
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