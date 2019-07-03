Çin'de hortum felaketi! 6 ölü 190 yaralı 03.07.2019 18:26

Son dakika haberine göre Çin'in Kaiyuan şehrinde, yerel saatle 17.00'de hortum çıktı. Yaşanan felaket sonucu 6 kişi ölürken, 190 kişi ise yaralandı. Ayrıca kentte birçok yerleşim yerinin de hasar gördüğü açıklandı.