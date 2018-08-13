Çin'de dev toprak kayması

Çin'in Başkenti Pekin'de dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi. Kameralara kaydedilen toprak kayması sırasında en az 30 bin metreküp toprak heyelana uğradı.
Çin'de dev toprak kayması13 Ağustos 2018, Pazartesi
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