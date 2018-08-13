Yol Durumu

Çin'de dev toprak kayması

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Çin'in Başkenti Pekin'de dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi. Kameralara kaydedilen toprak kayması sırasında en az 30 bin metreküp toprak heyelana uğradı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları