Çin'de dev fabrikada korkunç patlama: 47 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

Çin'de dün bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 47 kişi hayatını kaybetti, 640 kişi yaralandı. Dev fabrikanın patlama anı saniye saniye kaydedildi.
Çin'de dev fabrikada korkunç patlama: 47 kişi öldü, yüzlerce yaralı var22.03.2019 10:12
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