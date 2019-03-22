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Çin'de dev fabrikada korkunç patlama: 47 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

22.03.2019 10:12

Çin'de dün bir haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 47 kişi hayatını kaybetti, 640 kişi yaralandı. Dev fabrikanın patlama anı saniye saniye kaydedildi.


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