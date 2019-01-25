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Çin'de bulunan bir AVM'de büyük patlama!

25 Ocak 2019, Cuma

Çin'de lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği duyuruldu. Gelen bilgilere göre Çin'de lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.


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