Haberler Web TV Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere "uçuşları durdurun" talimatı

Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere "uçuşları durdurun" talimatı

11.03.2019 09:43

Çin'de, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları