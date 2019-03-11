Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere "uçuşları durdurun" talimatı

Çin'de, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verildi.
Çin'de Boeing kullanan yerel şirketlere "uçuşları durdurun" talimatı11.03.2019 09:43
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