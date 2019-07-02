Cinayet toplantısı.... 'Kamera görüntüleri var' 02.07.2019 22:15

İzmir’in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen’in öğrencisi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, zanlıların gizli bir toplantı yaparak okul müdürünün öldürülmesini planlandığı öne sürülen görüntüler İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, "Kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde bu işin planlandığına dair bir takım iddialar ve kamera görüntüleri var" dedi.