Çin kadın askerleriyle gövde gösterisi yaptı! İşte Çin'in kadın askerleri (Video) 02.10.2019 10:32

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde kadın askerlerde yer aldı. Çin'in her konuda erkeklerle tam bir eşitlik içinde yaşayan kadınlar askerleri gövde gösterisi yaptı. İşte o anlar...

Başkent Pekin'de bulunan Tienanmın Meydanı'nda, 1 Ekim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci yıl dönümü askeri geçit töreniyle kutlandı. Kadın erkek binlerce askerin katıldığı geçit töreninde kara araçları ve nükleer füzeler dikkati çekti.

Ülke içinde her 10 yılda bir büyük etkinlikler ve askeri geçitlerle kutlanan yıl dönümleri bu yılda Çin'in askeri gücünün teşhir edildiği bir gövde gösterisine dönüştü.

Pekin'de akşam saatlerinde de 70'inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde kutlama ve etkinlikler devam edecek.