Haberler Web TV CİMER'den kamu spotu: "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü"

CİMER'den kamu spotu: "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü"

05.08.2019 21:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü" sloganıyla 50 saniyelik kamu spotu hazırlandı. Video, televizyonlarda da yayımlanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları