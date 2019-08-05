Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezince, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü" sloganıyla 50 saniyelik kamu spotu hazırlandı. Video, televizyonlarda da yayımlanacak.
CİMER'den kamu spotu: "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü"05.08.2019 21:55
- Havada korku dolu anlar! British Airways’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı
- Temizlik işçisinden alkış alan hareket! Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koydu
- CİMER'den kamu spotu: "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü"
- Bursa'da orman yangını! Sabotaj iddiası var
- ‘Kaz Dağları’ üzerinden algı operasyonu! İşte Kaz Dağları üzerinden yalanlar ve gerçekler
- Merkez Bankası'ndan flaş zorunlu karşılık hamlesi!
- Son dakika: MSB: ABD'li yetkililer ile "güvenli bölge" görüşmeleri sona erdi
- Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın
- Trabzonspor'dan 9 milyon euroluk imza! Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu
- Evinin salonunda gördü gözlerine inanamadı! Et yiyen örümcek...
- İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsızlar polis önce ısırdı sonra biber gazı sıktı
- Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan memurlara erken maaş müjdesi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.