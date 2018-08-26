Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Sıcak havada bunalan vatandaşlar, Çıldır Gölü’nde serinliyor. Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde bulunan ve 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van´dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, kışın 50 santim buzla kaplanırken, yaz ayların da ise vatandaşların soğuk sularında serinlediği mekan haline geliyor. Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Kars’ta, sıcak bunalan vatandaşlar soğuğu Çıldır Gölü’nde aldı. Çıldır Gölü’nün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar gönüllerince eğlenmenin keyfini çıkarttı. Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Çıldır Gölü’nde bir taraftan vatandaşlar çam ağaçları altında piknik yaparken, diğer taraftanda gölde sevdikleriyle yüzdü.
Çıldır Gölü Ege sahillerini aratmıyor...Sıcaktan bunalan vatandaşlar Çıldır Gölü’nde serinliyor26 Ağustos 2018, Pazar
- Çıldır Gölü Ege sahillerini aratmıyor...Sıcaktan bunalan vatandaşlar Çıldır Gölü’nde serinliyor
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