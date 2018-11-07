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Cihangir İslam Sağlık Komisyonu'nu da karıştırdı

07 Kasım 2018, Çarşamba

Sağlık Komisyonu'nda görüşülen maddeler sırasında geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz şehitlerine hakaretler yağdıran Saadet Parti vekili Cihangir İslam da CHP ve HDP'li vekillerle birlikte hareket etti. Elindeki tüzük kitabını masayı kırarcasına vuran İslam, görüşmeleri aksatmak için elinden geleni yaptı.


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