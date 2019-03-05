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Çığ altında kalma anı araç kamerasına yansıdı

05.03.2019 21:58

Otoyola çığ düştüğü sırada yoldan geçmekte olan otomobildekiler neye uğradığı şaşırdı. Korku dolu anlar çığ düşen araçtaki kameraya yansıdı. İşte korku dolu o anlar...


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