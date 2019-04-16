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Çiftlikbank firarisi Mehmet Aydın hakkında bomba iddia! Yakalanmamak için...

16.04.2019 13:49

Kurduğu Çiftlik Bank isimli organizasyon kapsamında binlerce kişiden 1 milyar liranın üzerinde para toplayarak ortadan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Interpol tarafından aranma kararı çıkarılmasının ardından kendine rahat kaçabilmek için Uruguay'da bir marinadan ev ile yat aldığı ortaya çıktı.


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