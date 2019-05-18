Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Mehmet Aydın'dan eşi Sıla Aydın'a romantik klip! 18.05.2019 11:53

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klip ortaya çıktı. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alırken Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu giçin tutuklanan Cudi Cumhur Yurdakul isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu dikkatlerden kaçmadı.