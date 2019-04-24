Çiftlik Bank’ın “Tosuncuk”u Mehmet Aydın’a büyük şok! Uruguay’daki malvarlığına el konuldu 24.04.2019 15:59

75 bin 260 yıl hapsi istenen Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Uruguay’daki malvarlığına Türk Interpol'ü el koydurdu. Türkiye’de kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp kaçan Mehmet Aydın için lüks hayat bitti.