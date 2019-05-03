Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı! Mağdurlar isyan bayrağını açtı

Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, solucan çiftliği kurma yalanıyla 20 bin kişiden para topladı. Çete, 40 milyon euro vurgun yaptı. Mağdurlar ise isyan bayrağını açtı...
Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı! Mağdurlar isyan bayrağını açtı03.05.2019 17:55
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