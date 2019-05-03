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Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı! Mağdurlar isyan bayrağını açtı

03.05.2019 17:55

Çiftlik Bank’ın ardından Solucan Bank çetesi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, solucan çiftliği kurma yalanıyla 20 bin kişiden para topladı. Çete, 40 milyon euro vurgun yaptı. Mağdurlar ise isyan bayrağını açtı...


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