Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza26.03.2019 11:18
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- Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! İşte Mehmet Aydın için istenen ceza
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