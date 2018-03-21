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Çiftlik Bank kurbanları Müge Anlı'da anlattı

20 Mart 2018, Salı

Çiftlik Bank sistemi üzerinden dolandırılan vatandaşlar soluğu Müge Anlı'da aldı. Sistemin tüm işleyişini açıklayan mağdurlar, Mehmet Aydın tarafından dolandırılma serüvenlerini anlattı. FETÖ'cü bir iş adamının da sistemle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Mağdurların durumunun ne olacağı merak konusu olurken, şirketin varlıklarının yediemine devredildiği ve şirkete kayyum atanmasının gündemde olduğu açıklandı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İnsan bu dombiliye dolandırılır mı ya.

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cevapla 20.03.2018 16:49
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