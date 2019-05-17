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Çiftlik Bank davasında mahkemeden tahliye kararı

17.05.2019 17:24

48 sanıklı Çiftlik Bank davasında, sistemin yazılımcısı olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Düzgün Genç'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.


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