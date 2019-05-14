Çiftçilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 14.05.2019 22:08

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiler ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur. 2023'te buğday üretimini 22 milyon tona, baklagilleri 1,5 milyon tona, pamuk üretimini ise 3 milyon tona ulaştıracağız, kararlıyız." dedi.