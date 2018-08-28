Cicişler olarak bilinen Esra- Ceyda Ersoy kardeşler Çeşme'de sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Cicişlerin sokak ortasında kavgası görenleri şaşkına çevirdi.
Cicişler'in sokak ortasında saç saça baş başa kavgası!28 Ağustos 2018, Salı
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