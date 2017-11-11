Yol Durumu

CIA ajanlarından YPG'li teröristlere destek

10 Kasım 2017, Cuma
Terör örgütü YPG'ye TIR'lar dolusu silah gönderen ABD, ajanlarını da terör kamplarına gönderiyor...
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