CHP'ye geçen belediyelerde işçi kıyımı! CHP'li ve HDP'li olmayana iş yok

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'ye geçen belediyelerde işten çıkarmalar başladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin işten çıkardıkları insanlar için ''Bankamatik Memuru'' ifadesini kullandı. Hedef olan işçiler ve aileler ise tedirgin...
CHP'ye geçen belediyelerde işçi kıyımı! CHP'li ve HDP'li olmayana iş yok14.04.2019 17:44
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