CHP'ye geçen belediyelerde işçi kıyımı! CHP'li ve HDP'li olmayana iş yok 14.04.2019 17:44

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'ye geçen belediyelerde işten çıkarmalar başladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin işten çıkardıkları insanlar için ''Bankamatik Memuru'' ifadesini kullandı. Hedef olan işçiler ve aileler ise tedirgin...