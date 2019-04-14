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CHP'ye geçen belediyelerde işçi kıyımı! CHP'li ve HDP'li olmayana iş yok

14.04.2019 17:44

31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'ye geçen belediyelerde işten çıkarmalar başladı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin işten çıkardıkları insanlar için ''Bankamatik Memuru'' ifadesini kullandı. Hedef olan işçiler ve aileler ise tedirgin...


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