CHP'ye bombalı saldırıya karışan DHKP-C'li komisyon adayı Yavuz Nazlıgül 09.03.2019 13:52

HDP/PKK ve İP ile oluşturduğu zillet ittifakıyla yetinmeyen ve her fırsatta teröristlerle işbirliği yapan CHP, DHKP-C’li isimleri de kadrosuna katmaya başladı. 1999 yılında bombalı eyleme katılan, DHKP-C'li olma suçundan hapis yatan, 20 kişinin yaralandığı saldırı da bomba düzeneğini kuran, şimdi ise CHP'de aktif olarak siyaset yapan, CHP Fatih seçim komisyonu Başkanı Yavuz Nazlıgül'den bahsediyoruz.