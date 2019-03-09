Haberler Web TV CHP'ye bombalı saldırıya karışan DHKP-C'li komisyon adayı Yavuz Nazlıgül

CHP'ye bombalı saldırıya karışan DHKP-C'li komisyon adayı Yavuz Nazlıgül

09.03.2019 13:52

HDP/PKK ve İP ile oluşturduğu zillet ittifakıyla yetinmeyen ve her fırsatta teröristlerle işbirliği yapan CHP, DHKP-C’li isimleri de kadrosuna katmaya başladı. 1999 yılında bombalı eyleme katılan, DHKP-C'li olma suçundan hapis yatan, 20 kişinin yaralandığı saldırı da bomba düzeneğini kuran, şimdi ise CHP'de aktif olarak siyaset yapan, CHP Fatih seçim komisyonu Başkanı Yavuz Nazlıgül'den bahsediyoruz.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları