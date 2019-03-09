CHP'ye bombalı saldırıya karışan DHKP-C'li komisyon adayı Yavuz Nazlıgül

HDP/PKK ve İP ile oluşturduğu zillet ittifakıyla yetinmeyen ve her fırsatta teröristlerle işbirliği yapan CHP, DHKP-C’li isimleri de kadrosuna katmaya başladı. 1999 yılında bombalı eyleme katılan, DHKP-C'li olma suçundan hapis yatan, 20 kişinin yaralandığı saldırı da bomba düzeneğini kuran, şimdi ise CHP'de aktif olarak siyaset yapan, CHP Fatih seçim komisyonu Başkanı Yavuz Nazlıgül'den bahsediyoruz.
CHP'ye bombalı saldırıya karışan DHKP-C'li komisyon adayı Yavuz Nazlıgül09.03.2019 13:52
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