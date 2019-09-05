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CHP'nin 'ücretsiz servis' vaadi fos çıktı! Veliler Ekrem İmamoğlu'na tepkili

05.09.2019 00:44

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı. Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirdi.


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