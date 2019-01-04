CHP'nin üç büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

CHP'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş adayı ise Ali Öztunç olarak belirlendi.
CHP'nin üç büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu04 Ocak 2019, Cuma
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