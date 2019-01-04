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CHP'nin üç büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

04 Ocak 2019, Cuma

CHP'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş adayı ise Ali Öztunç olarak belirlendi.


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