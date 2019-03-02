CHP'nin 'su fiyatı' çıkmazı! Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu gibi bilemedi 02.03.2019 09:41

Geçtiğimiz günlerde projelerini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, suyun fiyatını düşüreceğini açıklarken büyük bir gafa imza attı. İstanbul'daki suyun metreküp fiyatını bilemeyen Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önceki açıklamalarını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu bilgisizliği CHP'nin projelerinin ne kadar hayal ürünü olduğunu gösterdi.