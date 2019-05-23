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CHP'nin skandallar kraliçesi Canan Kaftancıoğlu hakkında 11 yıla kadar hapis istendi

23.05.2019 11:26

CHP’nin her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alan "skandallar kraliçesi", İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında skandal tweetleri sebebiyle 1.5 yıl önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Canan Kaftanıoğlu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.


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