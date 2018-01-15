CHP'nin skandal başkanını aklama görevi Hürriyet'e kaldı
15 Ocak 2018, Pazartesi
CHP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "terör propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi ise tüm bunlar görmezden gelip bugün manşetten "Yeni başkan motosiklet tutkunu" başlığıyla terör örgütü propagandası yapan Canan Kaftancıoğlu'nın CHP İstanbul İl Başkanı olduğunu duyurdu. A Haber sunucusu Erkan Tan, Hürriyet gazetesinin bu gayrı milli tutumuna canlı yayında sert tepki gösterdi. İşte Tan'ın canlı yayında yaptığı o açıklamaları....
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