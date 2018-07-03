Yol Durumu

CHP'nin seçmenine söylediği 5 yalan

01 Temmuz 2018, Pazar

Türkiye 24 Haziran 2018 akşamı seçime giderken CHP’de seçimin ikinci tura kalacağı görüşü hakimdi. Ancak seçim akşamı sonuçlar açıklanmaya başlandığında durumun hiç de düşündükleri gibi olmadığı ortaya çıktı. CHP seçmeni Muharrem İnce’den açıklama beklerken yeni komplo teorileri oluşturdu. İnce’nin ve eşinin kaçırıldığı iddia edildi. Ertesi gün açıklama yapan İnce bu iddiaları dile getiren seçmenleri ‘şizofren’ ilan etti. Peki CHP seçmeni bu duruma nasıl geldi? İşte CHP’nin seçmenine bu duruma getiren 5 yalanı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

yalan kötülüklerin anasıdır hadisi şerif chp haberin yoksa al sana uyan

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evet1
hayır0
cevapla 02.07.2018 09:27
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