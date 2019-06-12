CHP'nin "Sayımları iptal ettirmedik" yalanı belgelerle kanıtlandı 12.06.2019 07:28

31 Mart seçimlerinin ardından 2 Nisan’da İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve iki hâkim mesai saati sonrası adliyeye geldi. 5 dakika sonra ise İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun da olduğu heyet hâkimlerin yanına geldi. Ve oyların sayımı için jet durdurma kararı verildi.

TAKVİM; YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararından 3 gün sonra emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği yaptığını gösteren görüntülere ulaştı. Gürdal ve iki hakimin mesaileri bitmelerine rağmen 2 Nisan akşamı adliyeye geldikleri, 5 dakika sonra ise CHP'li heyetine binaya giriş yaptığı ortaya çıktı. Müberra Gürdal ve iki üye hakim Fatma Nigar Uçar ile Nihal Koç, 2 Nisan'da mesai bitimi sonrası evlerine gittikleri, saat 20.10'da Çağlayan Adliyesi'ne yeniden giriş yaptıkları kameralarca ortaya konuldu. 3 isim, saat 20.15'te de İstanbul İl Seçim Bürosu'na giriş yaptı. Kurul üyelerinin gelişinden sadece 5 dakika sonra aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu CHP heyeti 5 araçla adliyenin nizamiye kapısından giriş yaptı. Görüntülerde; CHP'li heyetin saat 20.17'de İstanbul İl Seçim Bürosu'na yöneldikleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca CHP'li heyetin Müberra Gürdal ve üye hakimlere oyların yeniden sayımının durdurulmasına yönelik itiraz dilekçeleri verdikleri, saat 20.45'te ise adliyeden çıkış yaptıkları açıkça göze çarpıyor. Gürdal ve iki üye hâkim, CHP'nin başvurusunu işleme aldı ve aynı gece yarısı yasalara aykırı olarak 7 ilçede sayımı durdurdu. Böylece hakimler, 298 Sayılı Seçim Kanunu'nun 100. maddesinde yer alan, "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar işi durdurmaz" hükmünü açıkça ihlal etti. Gürdal ve iki hâkimin oy sayımını durdurabilmek için akşam vakti adliyeye gelmesi, Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan oy sayımını durdurmaları, CHP-İstanbul İl Seçim Kurulu'nun işbirliğini açıkça gözler önüne serdi.



YÜZDE 90'I SAYILSAYDI SEÇİM TEKRARLANMAZDI

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun, oy hırsızlığının ortaya çıkmasını engellemek için İBB Başkanlığı oylarının yüzde 90'ının sayımına izin vermedi. Oyların sadece yüzde 10'u tekrar sayıldı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi. Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Yüzde 90 oy yeniden sayılsaydı, seçim tekrarlanmayacaktı.