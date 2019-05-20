CHP'nin sarıldığı 'bakanlı şantaj yalanı'nın perde arkası gün yüzüne çıktı

CHP yönetiminin sarıldığı 'bakanlı şantaj yalanı'nın perde arkası gün yüzüne çıktı. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın 'her şeyi söyleyeceğim' mesajı göndermesi de CHP'yi panikletti. Şantaj yalanı ve FETÖ ile kirli ilişkilerinin ortaya çıkmaması için ise CHP'liler Karaarslan'ın eşini yakın markaja alarak ikna turuna başladı...
CHP'nin sarıldığı 'bakanlı şantaj yalanı'nın perde arkası gün yüzüne çıktı20.05.2019 01:50
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