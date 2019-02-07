CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu 07 Şubat 2019, Perşembe

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri için 16 adayın daha ismi belli oldu. Listede en çok dikkat çeken isim ise Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak oldu. Bucak, daha önce MHP'den adaylığını açıklamış ve "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle tepki toplamıştı. Mehmet Fatih Bucak'ın HDPKK'lılarla yakın ilişkileri olduğu da ortaya çıktı.