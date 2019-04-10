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CHP'nin sandık müşahidi PKK sempatizanı çıktı

10.04.2019 13:27

İstanbul'daki yerel seçimlere ilişkin usulsüzlükler tek tek ortaya çıkmaya devam ederken, skandal bir olay daha patlak verdi. CHP'nin İstanbul'daki seçimlerde sandık müşahiti olarak görevlendirdiği isimlerden biri olan H.Ç.'nin "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı ortaya çıktı.


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