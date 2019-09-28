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CHP'nin konferansa davet ettiği Amy Austin Holmes tam bir PYD sevici çıktı!

28.09.2019 18:08

Bugün CHP tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'na terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in teröristlerin mezarını ziyaret ettiği anların videosunu sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Amy Austin Holmes, uluslararası alanda terör örgütü PYD'nin çalışmalarına destek veriyor. Amerika'da ve Avrupa'da PYD lehine lobi çalışmalarında aktif rol alıyor. Holmes'in sosyal medya hesabı, terör örgütü PYD saflarındaki teröristlerle verdiği pozlarla dolu. İşte PYD yandaşı Amy Austin Holmes sosyal medya hesabından paylaştığı o video...


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