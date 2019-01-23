Yine CHP, yine bir garip olay... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim çalışmalarında kullanmak için genel merkezden otobüs talep etti. Parti yönetimi adres olarak Şişli ve Beşiktaş'ı gösterdi. Şişli'den olumsuz cevap alan Kaftancıoğlu, bu kez Beşiktaş Belediyesi'nin kapısını çaldı ama orada da araç yoktu. Gerçek ise ortaya çıktı. Üstelik o araç sahibinden satılığa çıkarılmıştı. İşte CHP'li belediyelerdeki otobüs muammasının detayları...
CHP'nin kayıp seçim otobüsü galeride çıktı!23 Ocak 2019, Çarşamba
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