CHP'li belediyelerdeki 'eşe dosta iş' rezaletinin ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis üyesi ve AK Parti Grup Eski Sözcüsü Ömer Şahan, CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin bankamatik memuru olarak çalıştığı Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ın batık şirket olduğunu açıkladı. Şahan, 2016 Eylül ayında Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada; “Aldığımız bilançolarda KASDAŞ’ın zararının her geçen gün arttığını ve 2016 yılında 10 milyon zarara ulaştığını, Sayıştay raporlarında KASDAŞ şirketinin 7.5 milyon lira eski parayla 7.5 trilyon kayıt dışı gelir elde ettiğini buna rağmen 10 milyon zararının olduğunu bilançolarda gördük. CHP’nin yönettiği belediyelerde Sayıştay raporları incelendiğinde çok vahim bulgulara ulaşılacaktır” ifadelerini kulandı.
CHP'nin KASDAŞ vurgunu! 'Batık' dedikleri şirketteki bankamatik yandaşları!01.08.2019 17:26
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