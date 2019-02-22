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CHP'nin karşı çıktığı Akdeniz'deki petrol çalışmaları SİHA kamerasında

22.02.2019 17:58

Rumların ve CHP'nin karşı çıktığı petrol ve doğalgaz çalışmaları Akdeniz ve Ege'de tüm hızıyla devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, arama çalışmalarının büyük maliyet yarattığını söylemişti. Başkan Erdoğan da "Rumların ağzıyla konuşuyorlar." diyerek tepki göstermişti.


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