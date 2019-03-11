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CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! PKK'dan oy istediler

11.03.2019 12:34

Zillet İttifak'nın CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu PKK'dan oy istedi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, açık açık terör propagandası yaptı. Almanya'nın Köln kentinde CHP'nin kanalı Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılan CHP'li Bankoğlu, "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" dedi.


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