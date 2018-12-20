CHP'nin kalesi İzmir'de Fatih Portakal protestosu! 20 Aralık 2018, Perşembe

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği Fatih Portakal'ı protesto etmek için toplanan vatandaşlar, portakal ağacının altında toplanıp portakal yedi.