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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olacak? CHP'nin İzmir adayı yarın açıklanıyor

26 Ocak 2019, Cumartesi

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim yaklaşırken CHP'de İzmir belirsizliği sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir adayını yarın açıklaması beklenirken, Aziz Kocaoğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından işler karıştı. CHP'de İzmir için öne çıkan isimleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında değerlendirdi.


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